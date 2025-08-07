Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Сочи, 7 августа по предварительной причине экстренно сел в Астрахани из-за задымления в багажном отсеке. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте .

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. По факту ЧП начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия и выясняют все обстоятельства.

Как уточнила пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова, экипаж A321 подал сигнал тревоги и ушел на запасной аэродром после срабатывания сигнализации. Согласно данным сервиса Flightradar, самолет продолжил полет в сторону Адлера.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что экипаж передал сигнал о некоем серьезном происшествии на борту. По данным сервиса, аэробус летел на высоте более чем 10 тысяч метров со скоростью около 280 километров в час, что очень медленно для такой высоты.