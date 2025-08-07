Baza: летящий из Москвы в Сочи борт «Уральских авиалиний» сообщил о ЧП на борту

Лайнер «Уральских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Сочи, передал код о серьезном происшествии на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, проблема произошла с самолетом Airbus A321.

Сервис Flightradar показал, что борт летит со скоростью около 280 км/ч. Baza отметила, что эта скорость слишком маленькая для высоты в 10 000 метров и не исключил, что платформа предоставила неправильную информацию.

Позже канал написал, что борт сел в Астрахани.

Ранее самолет, летевший рейсом Калининград — Санкт-Петербург не достиг пункта назначения из-за сильной грозы. Лайнер развернулся над Эстонией и отправился обратно в столицу.

UPD: в компании «Уральские авиалинии» 360.ru прокомментировали ситуацию и рассказали, что пассажиры лайнера в безопасности.

«С самолетом все в порядке», — подтвердили в пресс-службе.