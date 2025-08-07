Самолет A321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Сочи и подавший сигнал тревоги, аварийно приземлился в аэропорту Астрахани. Об этом сообщила 360.ru пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром в Астрахань и благополучно там приземлился», — подчеркнула она.

По ее словам, сработала сигнализация, не позволяющая продолжать рейс в штатном режиме.

Вместе с тем, согласно сервису Flightradar, лайнер продолжает полет в направлении Адлера. Связаться с воздушной гаванью оперативно не удалось.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что экипаж передал сигнал о некоем серьезном происшествии на борту. По данным сервиса, аэробус летел на высоте более чем 10 тысяч метров со скоростью около 280 километров в час, что очень медленно для такой высоты. Однако канал не исключил, что сайт отображает некорректную информацию.