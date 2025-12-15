Названа худшая отрасль промышленности России в 2025 году

Автопром оказался наихудшей промышленной отраслью России по итогам 2025 года. Об этом сообщили эксперты Центра стратегических разработок в аналитическом обзоре «Тормозной путь» .

В исследовании отметили, что отрасль переживает структурный кризис, а не просто циклическую коррекцию. По их мнению, это может свидетельствовать о будущих общеэкономических проблемах.

«По данным Росстата, за январь–октябрь 2025 года производство автотранспортных средств сократилось на 22,2% в годовом выражении, при этом только в октябре спад достиг 38,4%. Это наихудший результат среди всех промышленных отраслей», — говорится в обзоре.

Эксперты ЦРС заявили, что финансовые показатели сектора уже находятся в красной зоне. В частности, рентабельность продаж упала до 1,2%, приблизившись к минимуму 2021 года. Кроме того, объем выдачи автокредитов упал на 28,5%.

Специалисты также отметили спад в производстве легковых автомобилей и грузовиков — на 9,6% и 32% соответственно.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил о стагнации на российском авторынке в ближайшие годы.