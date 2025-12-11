Автоэксперт Шапарин спрогнозировал стагнацию рынка автомобилей в России

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поделился с « ФедералПресс » своим прогнозом по ситуации на авторынке в ближайшие годы.

По его мнению, повышение утильсбора может привести к стагнации и ограничению предложения автомобилей.

«К сожалению, все упирается в финансы. Новые автомобили не подешевеют, это понятно, и все меньше россиян смогут их купить», — пояснил специалист.

Также представитель объединения отметил, что российский автопром продолжит производить те же машины, которые выпускает сейчас. Так, «АвтоВАЗ», вероятно, отложил планы по выпуску минивэна и других новинок, сосредоточившись на модели «Азимут».