На тротуарах предложили установить «лежачих полицейских» против самокатчиков
«Известия»: ИИПСП попросил МВД установить «лежачих полицейских» для самокатов
Количество ДТП с участием электросамокатчиков увеличилось, и АНО «Институт исследования современной политики» попросил МВД России установить на тротуарах «лежачих полицейских». Об этом сообщили «Известия».
Институт адресовал письмо начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову. По словам специалистов, за девять месяцев 2023 года произошло в три раза больше аварий с участием электросамокатчиков, свыше 2,6 тысячи случаев.
«Ситуация осложняется участившимися авариями на тротуарах, в парковых зонах, в том числе в местах отдыха детей. Известно немало случаев подобных ДТП на детских площадках», — заявил директор ИИПСП Антон Орлов.
По его оценкам, введенное в 2023 году ограничение скорости не выше 25 километров в час соблюдали только на арендованных электросамокатах, а не на личных. Орлов заявил, что установка адаптированных под средства индивидуальной мобильности искусственных неровностей в парковой зоне, на тротуарах и пешеходных переходах свела бы к минимуму количество таких аварий.
Союз пешеходов предложил ввести экзамен на управление электросамокатом. Адвокат Правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков заявил, что для этого потребуются федеральный закон и поправки в ПДД.