Пьяный самокатчик сбил в Петербурге девятилетнюю девочку | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 09:46 Пьяный самокатчик сбил в Петербурге девятилетнюю девочку 78.ru: в Петербурге пьяный мужчина наехал на самокате на второклассницу Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Нетрезвый петербуржец, ехавший на кикшеринговом электросамокате, сбил на проспекте Юрия Гагарина девятилетнюю девочку, которая шла вместе с отцом по тротуару. Об этом сообщило издание 78.ru.

Из-за столкновения второклассница получила серьезные травмы, ее доставили в больницу в среднетяжелом состоянии. Родители отказались от госпитализации девочки и забрали ее домой.

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По информации издания, против 35-летнего мужчины возбудят дело об административном правонарушении.

Ранее житель Кирова на самокате сбил с ног женщину с собакой, которая вышла из припаркованного автомобиля на Октябрьской улице. Мужчина случайно наехал на натянутый поводок, в результате чего хозяйка питомца рухнула на асфальт и получила травмы. Самокатчик заметил, что девушка упала и не может подняться, после чего остановился. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, запись появилась в распоряжении 360.ru.