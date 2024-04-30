Экзамен для самокатчиков предложили ввести в РФ: какие меры могут принять, мнение юриста | 360°

Общество 30 апреля 2024, 00:12 Экзамен на права для электросамокатчиков. Введут ли его? Адвокат Горшков предложил регистрировать частные электросамокаты РИА «Новости»

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«Союз пешеходов» предложил ввести экзамен на права для электросамокатчиков. По статистике, в прошлом году из-за инцидентов с этими транспортными средствами погибли 3143 человека, четверо из них — дети. Реально ли ограничить скорость самокатов на тротуарах до восьми километров в час и могут ли ввести экзамен на права для самокатчиков — в материале «360»

Инициатива «Союза пешеходов»

Владельцы электросамокатов должны научиться управлять ими из-за повышенной опасности, заявил председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью телеканалу «Звезда».

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Риски возникли еще в 2016 году, а к 2019 году появилась статистика, включившая в себя смерти из-за самокатов. Средняя скорость, которую развивают водители на тротуарах, достигает 25-50 километров в час.

«Они должны сначала научиться, выезжать на дороги, имея только права соответствующие. Они так же, как и водители мопедов и автомобилисты, не имеют права покинуть место ДТП, пока не приедет скорая и не окажет помощь», — считает активист.

РИА «Новости»

Введут ли экзамен

Пока не будет соответствующего федерального закона и поправок в правила дорожного движения, никто не заставит самокатчиков сдавать экзамен, рассказал 360.ru адвокат Правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

«Никаких „заставить“, невозможно об этом говорить. Я так понимаю, что в этом году были внесены соответствующие ограничения по скорости движения и так далее, <…> то есть это меры, направленные на обеспечение безопасности именно вот такого вида. Их пока, наверное, можно только отнести к пешеходам», — отметил специалист.

В этом году никаких изменений даже прорабатывать не будут, так как сезон только начался, а для принятия решений нужна статистика, считает адвокат.

Все арендные самокаты ограничены в скорости передвижения. То есть действия направлены на обеспечение сохранности граждан. <…> С частниками сложно контролировать скорость движения. Но, по сравнению с арендными самокатами, их количество на самом деле не такое значительное, поэтому они на статистику сильно не влияют. Сергей Горшков адвокат

Он назвал ситуацию с электросамокатами весьма своеобразной. В идеале частные самокаты следует регистрировать, чтобы их могли идентифицировать. В целом нет законных оснований, чтобы как-то ограничивать владельцев этих транспортных средств.

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Какие еще меры можно принять для снижения числа ДТП с самокатами

Чтобы сократить количество аварий с самокатами, у тех, кто ими пользуется, должна быть самоответственность. Это то же самое, что езда на велосипеде, роликах, коньках и лыжах, отметил Горшков.

«Человек <…>, если использует эти средства, он уже должен понимать, что если недостаточно знаний, то, к сожалению, лучше этого не делать, либо быть готовым к определенным последствиям, в том числе последствиям, связанным с окружающими», — сказал адвокат.

В России предусмотрена гражданская ответственность за причинение ущерба потерпевшей стороне, вопрос лишь в сложности этой процедуры. Инцидент с самокатом можно зафиксировать в стандартном порядке, по этому поводу правоохранители проводят соответствующую проверку. Исключить умышленные действия, направленные на причинение телесных повреждений с помощью самоката, нельзя.

Мы же не знаем, с какой целью он на меня наехал. Либо он по невнимательности это сделал, либо специально хотел наехать, чтобы причинить мне какой-то вред здоровью. Поэтому зафиксировать эти обстоятельства всегда можно. Я бы не стеснялся и рекомендовал бы пострадавшей стороне сразу же обращаться в правоохранительные органы. Сергей Горшков адвокат

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Второй момент связан с установлением вины. Правоохранители проведут проверку и вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, если в действиях виновника нет состава преступления. Но этот материал может стать обоснованием для обращения в суд и взыскания ущерба.

Если удастся доказать, что самокатчик нанес пешеходу вред здоровью — это уголовная ответственность. Наказание предусматривает штрафы и реальные сроки. Поэтому самокатчикам нужно понимать, что в конкретных ситуациях их действия могут квалифицировать таким образом.

«Это маловероятно, потому что вроде с самокатом убивать как-то не очень у нас принято. И инцидентов, наверное, все-таки еще нет на текущий момент, но этот момент исключать тоже нельзя. А так, по сути, только гражданская ответственность, связанная с возмещением всех расходов, понесенных потерпевшей стороной», — объяснил специалист.

РИА «Новости»

Возможно ли ограничить скорость самокатов

С технической точки зрения ограничить скорость электросамокатов до восьми километров в час возможно, агрегатор может это сделать. Но с практической точки зрения такую меру вряд ли примут, иначе смысл самоката полностью потеряется, считает Горошков.

«Километров 10 — <…> комфортная скорость, и поэтому я думаю, что просто ими не будут пользоваться, если они будут очень медленно ездить», — подчеркнул адвокат.

Он напомнил, что в Москве есть зоны, где разрешена определенная скорость.

«Пытаются найти оптимальный вариант, чтобы и агрегаторам, и пользователям, и пешеходам было максимально комфортно. <…> Надо находить компромиссы в этой ситуации, поэтому и пытаются, по крайней мере, каждый год какие-то новые ограничения, либо изменения в эти ограничения внести для того, чтобы всем было комфортно в данной ситуации», — заключил юрист.

Сенатор Артем Шейкин ранее сообщил, что законопроект об ответственности водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД внесли на рассмотрение правительства. Документ предусматривает штрафы за пьяную езду на электросамокатах или велосипедах.