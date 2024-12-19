На МЦД-1 «Одинцово-Лобня» произошел сбой, электрички встали

Сбой в движении электричек произошел на МЦД-1 «Одинцово-Лобня». Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, составы встали в районе станции «Фили». Движения нет в две стороны.

Ранее сбой случился на Белорусском направлении МЖД. Электрички перестали курсировать утром. В пресс-службе Московской железной дороги объяснили задержку поездов техническими причинами. Представители МЖД извинились за случившееся.

Похожая ситуация случилась летом этого года. Сбой произошел на Павелецком направлении Московской железной дороги. Движение электричек остановилось. Как рассказали очевидцы, составы стояли больше часа. Все это время в вагонах находились пассажиры. Некоторые из них пытались выбраться самостоятельно.