Поезда встали посреди путей на Павелецком направлении МЖД из-за упавших деревьев

На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел сбой, из-за которого остановилось движение электричек. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Очевидцы рассказали, что составы стояли больше часа. Некоторые запертые в вагонах пассажиры пытались выбраться самостоятельно.

В пресс-службе МЖД рассказали РИА «Новости», что движение поездов на участке Белые Столбы — Барыбино восстановили в 22.30 по московскому времени. В компании уточнили, что сбой был связан с тем, что из-за прохождения грозового фронта на железнодорожные пути упали деревья.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов», — заключили в пресс-службе.

Ураган, накрывший столицу 5 июля, разнес станцию «Электрозаводская» в московском метро. Обрушилась крыша, обломки которой раскидало по платформе и железнодорожным путям.