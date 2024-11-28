На Белорусском направлении МЖД произошел сбой

Электрички временно перестали курсировать утром 28 ноября на Белорусском направлении Московской железной дороги. О происшествии сообщил источник 360.ru.

«То ли строители кабель обрубили, то ли рельс в Жаворонках лопнул. В общем, там электрички не едут», — рассказал собеседник 360.ru.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Московской железной дороги, предупредив, что поезда в сторону Москвы задерживаются по техническим причинам, а электрички МЦД-1 от Одинцова в сторону Лобни едут с увеличенным интервалом.

Представители МЖД извинились за сбой, подчеркнув, что сейчас предпринимаются все меры для для стабилизации графика движения.

Ранее на перегоне Щелково-Соколовская столкнулись электричка и экскаватор. В результате ДТП пострадал водитель погрузчика. Из-за аварии по маршрутам поезда направили 16 автобусов.