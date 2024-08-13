На любителей громких выхлопов предложили найти управу

ЛДПР предложила повысить в 50 раз штрафы за слишком громкий выхлоп

Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Роман Крастелев предложил в 50 раз повысить штраф за превышение уровня шума у автомобильного выхлопа. Как этот проект будет работать и на кого распространится, он рассказал в комментарии 360.ru.

Депутат напомнил, что сейчас штраф для физических лиц за это нарушение составляет 500 рублей, и это никого не пугает.

«Сумма 25 тысяч рублей — потенциальный нарушитель будет понимать, что понесет такое наказание, — безусловно, будет ограничивать в своих желаниях пошуметь на территории города, погазовать на автомобиле и покрасоваться», — подчеркнул Крастелев.

По его словам, ограничение будет действовать круглосуточно и распространяться на все транспортные средства. Лимитом предложили сделать 96 децибел — уровень громкости человеческого крика.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция впервые в России применила механизм, чтобы привлечь к ответственности любителей громкой езды.