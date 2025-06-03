На Крымском мосту приостановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявили в сообщении.

Месяц назад перед Крымским мостом образовалась пробка из более чем двух тысяч машин. Примерное время ожидания составляло примерно четыре часа.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о подготовке республики к курортному сезону. На полуострове решили открыть 350 пляжей. Для регулировки потока машин, с мая на подъезде к Крымскому мосту решили открыть дополнительную полосу движения.