На Крымском мосту приостановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявили в сообщении.
Месяц назад перед Крымским мостом образовалась пробка из более чем двух тысяч машин. Примерное время ожидания составляло примерно четыре часа.
До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о подготовке республики к курортному сезону. На полуострове решили открыть 350 пляжей. Для регулировки потока машин, с мая на подъезде к Крымскому мосту решили открыть дополнительную полосу движения.
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