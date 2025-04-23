Курорты Крыма подготовили к приему туристов

Крым откроет порядка 350 пляжей в начале курортного сезона. Сейчас на части из них проводят реконструкцию с укреплением береговой линии после обрушившегося шторма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что акватория пляжей полуострова свободна от нефтепродуктов после крушения танкеров с мазутом в Керченском заливе. При выявлении мелких фракций их ликвидируют в течение суток.

«Наша задача — приложить все усилия, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным и наполненным только положительными эмоциями», — объявил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что с мая на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края появится дополнительная полоса для движения и досмотра приезжающих машин.

Сейчас власти прорабатывают вопрос по регулированию транспортного потока на ремонтируемой трассе между Ялтой и Симферополем. Во время курортного сезона подрядчик переведет все работы на ночное время.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не получили разрешения для открытия из-за продолжающихся выбросов мазута из Черного моря. Оперативный штаб региона отказался отменить курортный сезон, заявив, что ограничения коснулись только пляжей и купания. Но в случае улучшения ситуации запрет на отдых на побережье снимут.