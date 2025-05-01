Перед Крымским мостом возникла пробка из двух тысяч машин

Более двух тысяч машин стоят в пробке на проезд по Крымскому мосту. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе.

По его данным, в 09:00 у моста с обоих подъездов ждали 2262 машины.

«В очереди со стороны Тамани находится 2132 транспортных средства», — отметили в центре.

Из-за большого числа желающих примерное время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи в пробке стоят 130 автомобилей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о подготовке республики к курортному сезону. В регионе откроют 350 пляжей. Чтобы урегулировать поток транспорта, с мая на подъезде к Крымскому мосту появится дополнительная полоса движения.