Москвичам рассказали о работе парковок и транспорта в новогодние праздники

Собянин: парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Москве будет работать по особому графику. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглосуточно, МЦД — до 03:00. Без перерывов начнут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

Круглосуточно продолжат работу 18 трамвайных маршрутов, включая первый Московский трамвайный диаметр Т1.

«В обычном режиме продолжат работу все 18 регулярных ночных маршрутов», — написал Собянин.

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд на метро, МЦК и наземном транспорте сделают бесплатным, на МЦД — по действующим тарифам. В подземке организуют трансляцию новогоднего обращения президента.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД- до 03:00, наземный транспорт — до 03:30, 18 ночных маршрутов — в обычном режиме.

Парковка с 31 декабря по 11 января будет бесплатной. Платить не придется и 11 января, однако есть исключения: улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом все праздники работают в обычном режиме.

Ранее стало известно, что правительства Москвы и Подмосковья договорились о запуске еще двух пригородных автобусных маршрутов по столичным стандартам, они начнут работу с 27 декабря.