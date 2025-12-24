Еще два автобусных маршрута свяжут Москву и Подмосковье с 27 декабря

Правительства Москвы и Московской области договорились о запуске еще двух пригородных автобусных маршрутов по столичным стандартам, они начнут работу с 27 декабря. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«На линии будут работать современные автобусы российского производства большого класса, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров», — добавил он.

Новые маршруты — 1344 и 1346 — свяжут станцию метро «Ховрино» и микрорайон Левобережный в Химках. На них будет работать 20 машин. Оплачивать проезд можно будет в том числе картой «Тройка», а прикладывать ее необходимо не только при входе, но и при выходе. Бесплатно на этих автобусах смогут ездить льготники из обоих регионов.

Всего планировалось до конца года запустить 25 новых маршрутов, а до 2028 года столичные власти рассчитывают включить в систему Московского транспорта не менее 30% ныне действующей пригородной сети.

Ранее автобусный маршрут связал станцию метро «Крылатское» и жилой комплекс «Гусарская баллада» в Одинцове.