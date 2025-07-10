Мишустин поручил снизить себестоимость отечественных авто

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снизить себестоимость российских автомобилей. Решение было принято по итогам стратегической сессии по развитию автопрома. Документ опубликован на сайте правительства.

«Меры государственной поддержки, предоставляемые российским предприятиям автомобильной промышленности, предстоит сформировать для основных сегментов автотранспортных средств. Вместе с этим должны быть определены условия допуска к ним, включая высокий фактический уровень локализации продукции, потребительские свойства автомобиля, а также перспективы поставок на экспорт», — сообщила пресс-служба кабмина.

В госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» закрепят показатели эффективности для каждой меры поддержки. К концу ноября уполномоченные министерства должны предложить свои идеи.

В обновленной стратегии нужно предусмотреть меры по росту производительности труда и снижению затрат на производство. Также важно разработать прогноз структуры автопарка с учетом развития рынка транспорта на альтернативных видах топлива, беспилотного и подключенного транспорта, сообщил RT.

Ранее Мишустин поручил повысить эффективность предприятий в сфере космоса. По его словам, Роскосмосу вместе с Минфином необходимо привлечь частный бизнес в производственные цепочки.