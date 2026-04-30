Мишустин объявил, что скоро начнется к возведению обходов Махачкалы и Грозного

Скоро строители начнут строить обход вокруг Махачкалы и Грозного в рамках проекта «Север — Юг». Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщило РИА «Новости» .

«Уже построен обход Гудермеса, созданы и сданы уже первые девять километров объездной дороги Хасавюрта. Начали реализовывать обход Дербента, на очереди — Махачкалы и Грозного с восточной стороны», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что транспортный коридор «Север — Юг» — это один из самых крупных проектов.

Ранее в Тверской области на строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом установили два временных моста через реку Шошу. Конструкции расположены по обоим берегам реки, но пока не сомкнуты над водой. Магистраль будет включать 16 станций, из которых 14 предназначены для пассажиров, а две — для технических целей.