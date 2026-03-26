Два временных моста смонтировали на ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

В Тверской области на строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом установили два временных моста через реку Шошу. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Нацпроектстрой».

Конструкции расположены по обоим берегам реки, но пока не сомкнуты над водой. Левый мост имеет длину 620 метров, а правый — 492 метра. Общий вес металлоконструкций составил более 11 тысяч тонн.

Теперь строители получили прямой доступ к водной части стройки, где возводится постоянный мост. В русле реки планируется установить четыре опоры. Специалисты уже ведут работы по копке котлованов, укреплению стенок шпунтом и выемке грунта.

В пойменной части специалисты готовят основание для будущего моста, где будут установлены сваи и ростверки. Всего необходимо создать 250 конструкций, 186 из них уже в работе. Длина постоянного моста через Шошу превысит восемь километров, что сделает его одним из самых протяженных на первой линии ВСМ. На стройке задействованы 469 человек и 61 единица техники.