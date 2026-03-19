На первой в России высокоскоростной магистрали оборудуют 16 станций

Первая российская высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом будет включать 16 станций, из которых 14 предназначены для пассажиров, а две — для технических целей. Об этом сообщили на официальном канале проекта в Мах.

«На первой линии ВСМ Москва — Санкт-Петербург предусмотрено 16 остановок: 14 пассажирских — их встроят в городскую инфраструктуру, чтобы было удобно пересесть на метро, автобусы и другие виды транспорта <…> две технические — для обслуживания поездов в пути», — уточнили в пресс-службе.

Количество остановок подобрано так, чтобы магистраль была удобна для пассажиров по всему маршруту. Высокоскоростной считается двухпутная электрифицированная линия, по которой поезда могут двигаться со скоростью 200–400 километров в час. В России таких линий пока нет. Первой станет ВСМ Москва — Петербург, полностью запустить ее планируют в 2028 году. Путь между городами займет два часа 15 минут.

Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, строительство ВСМ уже началось. Оно станет самым масштабным инфраструктурным проектом страны.