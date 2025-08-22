Минздрав уточнил сроки начала передачи ГИБДД медданных водителей

С 2027 года ГИБДД начнет получать данные о здоровье водителей от Минздрава. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале министерства.

«Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, вступят в силу с 1 марта 2027 года», — отметили в ведомстве.

К этому времени власти подготовят все необходимые подзаконные акты и подробные разъяснения для водителей. С 1 сентября 2025 года новых изменений не будет, отметили в министерстве.

Однако с 1 сентября в России начнет действовать новый перечень болезней, с которыми нельзя водить машину. В обновленном списке психических расстройств теперь указаны общие нарушения психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.

Кроме того, в список входят также нарушения цветовосприятия (частичная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета).