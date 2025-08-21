Россиян с расстройствами психики и болезнями глаз не пустят за руль с 1 сентября

С 1 сентября в России начнет действовать новый перечень болезней, с которыми нельзя водить машину. Распоряжение правительство утвердило в апреле 2025 года.

В обновленном списке психических расстройств появились общие нарушения психологического развития, такие как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера.

Также были внесены изменения в раздел болезней глаз: ахроматопсия была заменена на аномалии цветового зрения. Речь идет о частичной цветовой слепоте, искаженном восприятии красного и зеленого цветов.

Осенью водителей в России ждет еще несколько изменений. С 1 сентября автомобилистов будут штрафовать на сумму от 7,5 до 10 тысяч рублей за непредоставление дороги транспорту с включенными световыми и звуковыми сигналами. Кроме того, возможно лишение прав на срок от шести месяцев до года.

В Москве с 1 сентября ужесточат правила пользования сервисами каршеринга. Чтобы арендовать машину, нужно будет подтвердить личность через Mos ID. Также изменится порядок медосвидетельствования на опьянение.