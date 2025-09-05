Минтранс сообщил о планах открыть другие аэропорты после Геленджика
Минтранс собирается возобновить работу закрытых в 2022 году воздушных гаваней. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Андрей Никитин.
Министр прокомментировал открытие воздушной гавани в Геленджике и допустил запуск и других.
«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — уточнил он.
На вопрос об открытии воздушной гавани в Краснодаре Никитин ответил, что «возможны разные варианты».
Аэропорт в Геленджике запустили в июле этого года. Первым самолетом, который впервые за три года там приземлился, стал Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» с личным именем «Юрий Любимов».
Генеральный директор воздушной гавани Иван Таранченко отметил, что аэропорт находится сейчас на временной реконструкции. Она полностью завершится к 31 марта 2027 года.