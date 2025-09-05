Минтранс сообщил о планах открыть другие аэропорты после Геленджика

Минтранс собирается возобновить работу закрытых в 2022 году воздушных гаваней. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Андрей Никитин.

Министр прокомментировал открытие воздушной гавани в Геленджике и допустил запуск и других.

«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — уточнил он.

На вопрос об открытии воздушной гавани в Краснодаре Никитин ответил, что «возможны разные варианты».

Аэропорт в Геленджике запустили в июле этого года. Первым самолетом, который впервые за три года там приземлился, стал Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» с личным именем «Юрий Любимов».

Генеральный директор воздушной гавани Иван Таранченко отметил, что аэропорт находится сейчас на временной реконструкции. Она полностью завершится к 31 марта 2027 года.