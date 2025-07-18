Первый за три года самолет с пассажирами приземлился в Геленджике

Первый с февраля 2022 года самолет с пассажирами приземлился в аэропорту Геленджика. Информацию подтвердили сервис Flightradar и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев .

В Геленджике сел Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» с личным именем «Юрий Любимов», прилетевший из Шереметьева.

Рейс станет единственным за сегодня, а 19 июля ожидают не только его, но и самолет авиакомпании Smartavia, который прилетит из Санкт-Петербурга. С 25 июля аэропорт перейдет на ежедневный режим работы.

Телеканал «Звезда» сообщил, что аэробус прибыл в Краснодарский край почти полностью загруженным — билеты раскупили в считаные дни. Встретили его в аэропорту традиционной в таких случаях водяной аркой.

По словам губернатора, сейчас в регионе отдыхают почти 400 тысяч человек, не считая тех, кто приезжает на один день на экскурсии. Теперь, по словам Кондратьева, логистика упростится, а гости смогут строить новые маршруты.