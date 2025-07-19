В Геленджике назвали дату окончания реконструкции аэропорта

Реконструкцию аэропорта Геленджика завершат к 31 марта 2027 года. Об этом РИА «Новости » сообщил генеральный директор воздушной гавани Иван Таранченко.

«Аэропорт находится во временной реконструкции. Раньше у нас были ограничения по перронам. У нас была одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты», — отметил он.

Таранченко добавил, что благодаря реконструкции эти ограничения снимаются.

«По плану, что имеется — 31 марта 2027 года», — добавил директор воздушной гавани в ответ на вопрос о сроках реконструкции.

Аэропорт Геленджика 18 июля впервые за три года возобновил авиасообщение по внутренним рейсам. В Геленджике приземлился самолет из Москвы, время перелета составило порядка четырех часов. Минимальная стоимость билетов на рейс составила 17,8 тысячи рублей.

На этом фоне до конца лета в Геленджике уже забронировали больше 70% номеров.