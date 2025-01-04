04 января 2025 00:19 Штрафы, утильсбор и ОСАГО. Главные изменения для водителей в 2025 году 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Транспорт

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Наступивший 2025 год принес российским водителям некоторые изменения. Теперь их ждут повышенные штрафы за нарушение правил дорожного движения, новые коэффициенты утилизационного сбора и единый полис ОСАГО для России и Белоруссии. О всех нововведениях узнал 360.ru.

Штрафы для автомобилистов в России в 2025 году

Госдума в первой половине декабря приняла закон о повышении штрафов за нарушение водителями правил дорожного движения. В среднем суммы увеличились в 1,5 раза. Документ вступил в силу с 1 января 2025 года. За непристегнутый ремень безопасности с 1 января 2025 года с водителей возьмут 1500 рублей вместо 1000.

Штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление автомобилем вырос с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

За превышение скорости на 20-40 километров в час с нарушителя возьмут 750 рублей, а не 500, как было до 1 января. Максимальный штраф для лихачей, превышающих скорость на 80 километров в час и больше, составит 7500 рублей вместо 5000. Проезд на красный свет подорожал до 1500 рублей, а движение по обочине — до 2500 рублей. Если водитель не соблюдает требование дорожных знаков и разметки, то с него взыщут 750 рублей.

Суммы штрафов за поворот налево или разворот в неположенном месте увеличились до 1500 и 2500 рублей соответственно.

Фото: РИА «Новости»

Также выросли штрафы для водителей-нарушителей, от чьих действий пострадали другие люди. Наказание за причинение легкого вреда здоровью выросло до 3700-7500 рублей, а за вред здоровью средней тяжести до 15–30 тысяч рублей.

Кроме того, в административном кодексе правонарушений появился новый штраф за повторную езду без ОСАГО. Водителям, не оформившим полис придется заплатить от 3000 до 5000 рублей.

Но в первый раз инспектор ограничится предупреждением, хотя раньше, вне зависимости от повторности нарушения, выписывали штраф на 800 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Кроме увеличений размеров штрафов, изменились правила их погашения. Начиная с 1 января 2025 года скидку за оперативную оплату штрафов сократили с 50 до 25%, но при этом время, когда можно внести деньги, увеличили до 30 дней.

Изменения в ОСАГО в 2025 году

Полисы ОСАГО теперь стали обязательными для водителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. До этого времени владельцы автомобилей могли передвигаться по территории своих регионов без автогражданки. Оформление ОСАГО от них требовали только при выезде в другие субъекты России.

Территориальный коэффициент для оформления обязательной автостраховки для водителей составит 0,68.

Фото: РИА «Новости»

Также с 1 января 2025 года между Россией и Белоруссией вводится единый электронный полис ОСАГО. Он станет обязательным при пересечении границ союзного государства на автомобиле.

Стоимость базовых тарифов ОСАГО для водителей легковых автомобилей в 2025 году останется прежней. По решению Центробанка, новые коэффициенты для расчета стоимости страхования начнут действовать для мотоциклов, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев. Для этих видов транспорта финансовый регулятор расширил тарифный на 11–20% в обе стороны.

Фото: РИА «Новости»

Страховку для мотоциклистов рассчитают в зависимости от мощности транспортного средства, также возраста и стажа водителя. Поэтому базовый тариф ОСАГО для мотоциклов в 2025 году составит 259–3043 рубля.

Водителям грузовиков с максимальной разрешенной массой до 16 тонн придется отдать за оформление полиса от 930 до 11 921 рубля.

Для автобусов коридор изменили до 2700–10 202 рублей, для троллейбусов — от 1475 до 5575 рублей, и для трамваев — от 451 до 3198 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на сохранение базовых тарифов ОСАГО без изменений, водители легковых автомобилей повышения не избегут из-за подорожания запчастей. По оценке президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, стоимость страховки вырастет на 7–10%. В комментарии для «Интерфакса» он подчеркнул, что в 2024 году стоимость ОСАГО не менялась, поэтому это станет первым повышением за последние два года.

Утилизационный сбор на автомобили, электрокары и гибриды в 2025 году

Базовая ставка утилизационного сбора в 2025 году останется прежней и составит 20 000 рублей. Но увеличились повышающие коэффициенты, привязанные к возрасту и объему двигателя автомобиля.

Фото: РИА «Новости»

За иномарку возрастом до трех лет с литровым объемом двигателя владелец заплатит 180,2 тысячи рублей. Если машина старше, сумма увеличится до 460 тысяч рублей. Для машин с двухлитровыми двигателями придется заплатить от 667 тысяч рублей до 1,174 миллиона в зависимости от возраста.

Фото: РИА «Новости»

Утилизационный сбор за машины с объемом двигателя не более 3,5 литра составит от 2,153 миллиона до 3,297 миллиона рублей. За более мощные автомобили придется отдать от 2,742 миллиона до 3,605 миллиона рублей.

Электрокары и гибриды также попали под увеличение повышающих коэффициентов. За экологически чистую «электричку» придется отдать от 32,6 тысячи рублей, если машине нет трех лет или 122 тысячи рублей, если она старше. Гибриды за счет наличия двигателей дороже: от 667,4 тысячи рублей до 1,174 миллиона рублей.