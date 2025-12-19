Путин посоветовал покупать российские машины

В условиях роста цен на автомобили при их покупке лучше отдавать предпочтение российскому автопрому. Об этом на совмещенной с прямой линией пресс-конференции в Гостином Дворе заявил глава государства Владимир Путин.

Девушка рассказала президенту, что копила на иномарку пять лет, но не смогла себе ее позволить ввиду повышенного утилизационного сбора. Она спросила президента, стоит ли покупать автомобиль российского производства.

«Конечно, я не могу не посоветовать выбрать из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», — сказал Путин.

Президент также выразил надежду, что в России повышение утильсбора будет не вечным.

«Выбор у граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким — или по мере сокращения фискальной нагрузки, или по мере роста доходов», — сказал глава государства.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов допустил рост цен на машины в 2026 году после новых правил утильсбора.