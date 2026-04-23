Geely отзовет 17,6 тысячи авто в России из-за дефекта топливного бака

Представитель китайского производителя Geely в России — компания «Джили-Моторс» — отзывает 17,6 тысячи автомобилей Emgrand. Их продавали в России в течение двух лет. Причина — риск деформации топливного бака, сообщил Росстандарт .

«Отзыву подлежат 17 590 автомобилей Geely Emgrand, реализованных в период с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года с VIN-кодами согласно приложению», — уточнили в ведомстве.

При определенных дорожных условиях клапан вентиляции в крышке заливной горловины топливного бака может работать некорректно, из-за чего в системе образуется вакуум.

На всех автомобилях обещают заменить адсорбер и ремкомплект трубки вентиляции. Если у машины уже начал деформироваться бак, то поставят новый, а также топливный насос и уплотнители.

