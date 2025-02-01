Массовые рейды ГИБДД пройдут по всей России

ГИБДД объявила массовые рейды по России на этих выходных

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на российских дорогах, уделив особое внимание поиску нетрезвых водителей. Об этом «Известиям» рассказал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилистов в первые выходные дни февраля. Рейды пройдут в Кировской, Тамбовской, Тверской, Липецкой областях и других регионах страны.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию», — сказал Белан.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД отреагируют на подобные сообщения и примут меры.

Белан напомнил, что управление транспортным средством в нетрезвом виде недопустимо и опасно, особенно на зимней дороге. Это угрожает не только самому водителю и его пассажирам, но и жизни других участников дорожного движения.

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