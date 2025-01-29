Автоюрист Воропаев: оспорить лишение прав без юриста практически невозможно

В Москве с 24 по 26 января проводился рейд по выявлению пьяных водителей. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с ОТР рассказал, как проходят проверки на алкогольное опьянение и как можно оспорить лишение прав в 2025 году.

Если сотрудник ГИБДД подозревает, что водитель употреблял алкоголь, он обязан подтвердить подозрение и зафиксировать его в документах. Все процедуры фиксации опьянения должны проводиться в патрульном автомобиле с наличием видеокамеры, чтобы исключить любые попытки манипуляции со стороны полицейских.

Процесс оспаривания лишения прав за езду в состоянии алкогольного опьянения сложен и маловероятен без профессиональной юридической поддержки. Воропаев отметил, что выиграть такую судебную тяжесть практически невозможно, и в 90% случаев автовладельцев отправляют на судебные процессы, где им назначают санкции.