Массовая задержка поездов произошла в Новосибирской области

Из-за поломки на участке железной дороги произошли массовые задержки поездов в Новосибирской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура .

В ведомстве заявили, что на участке железнодорожного пути между станциями Линево и Евсино в Искитимском районе Новосибирской области задерживается движение пригородных поездов из-за технической неисправности. Первое произошло около 10:00 на участке между станциями Коченево и Дупленская.

Сейчас ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры. Ведомство ведет надзорные мероприятия и следит за соблюдением прав пассажиров.

Ранее стало известно, что более миллиона кубометров снега убрали с путей МЖД после прихода циклона «Фрэнсис». Для уборки такого объема снега спецтехника совершила свыше трех тысяч рейсов.