Более 1 млн кубометров снега убрали с путей МЖД после прихода циклона «Фрэнсис»

Сильные осадки принес в Подмосковье циклон «Фрэнсис» 8 и 9 января. На Московской железной дороге уже собрали и вывезли 1,1 миллиона кубометров снега.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, для уборки такого объема снега спецтехнике понадобилось совершить более трех тысяч рейсов.

Работы координирует оперативный штаб, они продолжаются в круглосуточном режиме.

По данным МЖД, ежедневно к уборке привлекают около 100 спецмашин. Они работают по специальному графику, чтобы не мешать движению поездов. К работе также привлекают до пяти тысяч дворников, обеспеченных необходимым инвентарем и одеждой.