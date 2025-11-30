Лимузин Hummer в Казахстане превратили в грузовик с кузовом от «Газели»

В Казахстане лимузин Hummer H2 переделали в грузовик. Об этом сообщил Telegram-канал «Грузовики и вообще» .

«В Казахстане сняли на видео самодельный грузовик, сделанный путем переоборудования и переваривания лимузина Hummer H2. Бортовая грузовая платформа у машины — от „Газели“», — отмечается в публикации.

На улице Жезказгана припаркован автомобиль с казахстанскими номерами. На кадрах видно: в задней части машины установлена самодельная рама из толстого металла. Грузовой кузов изготовлен на заводе и принадлежит грузовику ГАЗ.

От Hummer осталась только передняя часть салона. Здесь находятся водительское и пассажирское места. Также есть еще одна секция с окнами. Одно из окон заделано металлическим листом. Задняя часть салона отсутствует.

