Российским водителям назвали способы защиты автомобилей от крыс

Крысы в поисках тепла начали массово проникать в автомобили россиян и грызть внутренние провода. Автоэксперт Андрей Осипов в комментарии 360.ru дал несколько советов по защите транспортных средств от опасных оккупантов.

Он подчеркнул, что владельцам гаражей необходимо полностью герметизировать помещение, чтобы автомобиль не подвергался нападению крыс. Для водителей, которые оставляют машины на улице, эксперт посоветовал купить ультразвуковые отпугиватели.

«Они вполне доступны и стоят недорого. Питаются от батарейки или электрической сети автомобиля и достаточно эффективны», — заявил Осипов.

Автоэксперт добавил, что также есть специальные отпугивающие крыс спреи, но в их эффективности он сомневается.

«Мотор нагревается в процессе эксплуатации, и спрей улетучивается. Поэтому есть два способа защиты: герметизация места хранения автомобиля или установка устройства, отпугивающего крыс», — отметил собеседник 360.ru.

Осипов подтвердил, что проблема с проникновением крыс в автомобили россиян действительно есть. По его мнению, вина за все эти случаи лежит на местных властях, которые не принимают достаточных мер по борьбе с грызунами.

О проникновении крыс в Toyota Corolla жительницы Москвы ранее сообщил Telegram-канал Baza. По данным авторов, владелица припарковала транспортное средство рядом с мусорным баком, а утром под капотом нашла пакеты с куриными костями, которые оставили крысы, проникшие в машину через днище.

В Южно-Сахалинске захватившие машину крысы перегрызли проводку и шины. Сотрудники автосервиса, куда доставили пострадавшее транспортное средство, нашли мусор и помет.