«Под капотом был пакет с костями»: крысы атакуют машины россиян с наступлением холодов

На фоне похолоданий над автомобилями россиян нависла необычная угроза. На них начали нападать крысы, сообщил Telegram-канал Baza .

Грызуны повреждают проводку, сиденья и днище, а некоторые и вовсе устраивают романтический ужин прямо на двигателе.

В Москве 40-летняя женщина припарковала на ночь Toyota Corolla рядом с мусорными контейнерами. Утром она увидела под капотом пакеты с куриными костями. Крысы вместе со своим скарбом залезли в автомобиль через днище, чтобы переночевать на еще не остывшем двигателе.

Похожие случаи зафиксировали в ряде других городов. Например, в Южно-Сахалинске 29-летняя женщина также оставила авто около мусорных баков на 10 минут. За это время крысы успели прогрызть CAN-шины и проводку, машина больше не завелась. В автосервисе специалисты нашли под капотом много натасканного мусора и помета.

