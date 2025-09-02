Летом 2027 года стартуют испытания поездов для ВСМ

Летом 2027 года ОАО «РЖД» получит поезда для испытаний на высокоскоростной магистрали. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов журналистам в Екатеринбурге.

«Срок у нас понятен, мы в марте 2027 года должны завершить и летом отдать, собственно, два поезда нашим коллегам из „Российских железных дорог“, чтобы они провели уже испытания непосредственно на тех участках, которые будут готовы к тому моменту», — процитировал его «Интерфакс».

Министр отметил, что Evraz начал производство рельсов для высокоскоростных магистралей. Компания «Русские электрические двигатели» разрабатывает двигатели для скоростных поездов: девять узлов уже тестируются, еще 30 находятся в стадии подготовки.

«Мы не переживаем, пока мы находимся в графике, нет никаких оснований думать, что мы не уложимся», — добавил Алиханов.

Сертификационные испытания поездов для ВСМ должны завершить к концу первого квартала 2028 года.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что поезда по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург будут ходить без машинистов. Запустить первую очередь железной дороги планируется в 2028 году. Подвижной состав для нее произведут в России.