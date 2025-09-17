Краснодарский аэропорт начет работать круглосуточно в 2026 году
Аэропорт Краснодара планирует начать работать круглосуточно в 2026 году. Об этом заявил управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко, его процитировал ТАСС.
Он отметил, что аэропорт рассчитывает расширять географию полетов. По его словам, после закрытия воздушную гавань поддерживали в рабочем состоянии.
Кириченко добавил, что до конца года пассажиропоток увеличится до 500 тысячи человек.
В беседе с 360.ru пассажирка первого рейса Москва — Краснодар рассказала, что очень рада открытию аэропорта, так как сможет быстрее добираться до дома.
«Я местная, из Краснодара. Сдали билеты на поезд, купили на самолет. В окне заметили знакомые пейзажи, которых не видели три года», — отметила она.
Другая пассажирка — дизайнер Элеонора — назвала открытие воздушной гавани знаменательным событием. Девушка объяснила, что объехала весь мир, но последние три года никуда не летала.
Теперь наш город открыт новым возможностям. Я в восторге, рейс прошел просто идеально. Мне кажется, это самый потрясающий день в этом году.
Элеонора
Дизайнер
Пассажир Каха признался 360.ru, что улетел в Москву в начале февраля 2022 года и «застрял» там, так как боится ездить на поездах.
«Принципиально не ездил через Сочи в Краснодар, 3,5 года ждал, чтобы уехать к себе домой», — отметил он.
Мужчина назвал открытие аэропорта историческим моментом и подчеркнул, что рейс был идеальным.
«Кормили вкусно, весь путь спал», — с улыбкой добавил он.
Ранее появилось видео приземления лайнера из Москвы в краснодарском аэропорту. Пассажиров встретили танцами, песнями и сувенирами.