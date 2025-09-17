Краснодарский аэропорт начет работать круглосуточно в 2026 году

Аэропорт Краснодара планирует начать работать круглосуточно в 2026 году. Об этом заявил управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко, его процитировал ТАСС .

Он отметил, что аэропорт рассчитывает расширять географию полетов. По его словам, после закрытия воздушную гавань поддерживали в рабочем состоянии.

Кириченко добавил, что до конца года пассажиропоток увеличится до 500 тысячи человек.

В беседе с 360.ru пассажирка первого рейса Москва — Краснодар рассказала, что очень рада открытию аэропорта, так как сможет быстрее добираться до дома.

«Я местная, из Краснодара. Сдали билеты на поезд, купили на самолет. В окне заметили знакомые пейзажи, которых не видели три года», — отметила она.

Другая пассажирка — дизайнер Элеонора — назвала открытие воздушной гавани знаменательным событием. Девушка объяснила, что объехала весь мир, но последние три года никуда не летала.