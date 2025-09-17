Первый за три года самолет из Москвы успешно сел в Краснодаре

В Краснодар прибыл первый с 2022 года лайнер из Москвы. Видео с приземлением самолета появилось в распоряжении 360.ru.

Воздушная гавань не принимала рейсы с февраля 2022 года, но теперь восстановила работу. Во время ограничений россиянам приходилось выбирать альтернативные пути маршрута, из-за чего поездка растягивалась на много часов.

На самолете из Краснодара в Москву или обратно можно добраться всего за четыре часа. Перелеты выполняет авиакомпания «Аэрофлот», рейсы осуществляются на лайнерах Airbus A321 вместимостью 183 пассажира. Возобновить авиасообщение между городами собирается и лоукостер «Победа».

В аэропорту Краснодара пассажиров из столицы встретили танцами, а также сувенирами — памятками о первом рейсе. Дирижер оперного театра Московской консерватории и Московского театра мюзикла Джереми Уолкер рассказал, что открытие аэропорта существенно облегчит ему командировки и сократит время в дороге.