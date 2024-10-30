Автоэксперт Попов: нет точной даты и времени смены шин, все зависит от региона

Менять резину с летней на зимнюю водителям нужно в зависимости от региона, где они находятся, и погодных условий. Об этом 360.ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Не существует точной даты и точного времени „переобувки“. Мы же не застрахованы от того, что сегодня была наледь, а завтра будет +7 градусов», — пояснил эксперт.

Как отметил Попов, аварии в большинстве случаев происходят не из-за наледи, а потому что водители выбирают скорость, не соответствующую дорожным условиям или техническому состоянию своего автомобиля.

«Если вы еще не переобулись, но есть наледь, надо ехать медленнее, с большими дистанциями. Если переобулись, а наледи нет, кстати, тоже ехать медленнее, с большими дистанциями, потому что шипы по асфальту отлично удлиняют тормозные пути», — рассказал собеседник 360.ru.

Эксперт посоветовал автомобилистам выбирать колеса, исходя из того, где они собираются ездить. Если город хорошо убирают, снега мало и снежного наката нет, то правильнее отдать предпочтение фрикционным шинам или «липучкам», как их еще называют.

«Они не хуже, чем шипы, справляются с задачей безопасности. Нужно понимать, что никакие колеса не являются панацеей и не спасают полностью ситуацию. Они лишь немножечко помогают. Все равно водитель должен смотреть на скорость», — подчеркнул он.

Ранее москвичей уже предупредили о «черном» льде на дорогах. Дептранс призвал столичных водителей поменять летнюю резину на зимнюю. Температура воздуха в Москве приблизилась к отметке, когда образуется гололедица, из-за чего увеличивается тормозной путь.