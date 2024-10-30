Москвичей предупредили о «черном» льде на дорогах

«Черный лед» местами сформировался на дорогах в Москве после дождей и заморозков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«„Черный“ лед — это прозрачный лед, представляющий собой покрытие из тонкой ледяной глазури на черной поверхности асфальта. Сам лед не черный, а визуально прозрачный, что позволяет видеть сквозь него часто черную дорогу внизу и пропускать свет», — объяснил синоптик.

Он добавил, что такая наледь появилась на мостах и эстакадах. Автомобилистам и пешеходам следует проявить осторожность.

О «черном» льде в Центральной России метеоролог предупредил накануне. Толщина наледи, по его данным, может достигать 0,5-1 миллиметра.