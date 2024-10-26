Водителей в Москве призвали поменять резину

Температура воздуха в Москве приблизилась к отметке, когда необходимо менять летнюю резину на зимнюю. Столичных водителей призвали как можно скорее посетить шиномонтаж, сообщил дептранс города в Telegram-канале .

Мокрый снег ухудшает сцепление с дорогой. Когда температуры около нуля приводят к образованию гололедицы, увеличивается тормозной путь. Кроме того, машину может занести. При коротком световом дне увеличиваются риски в оценке ситуации на дороге.

Согласно статистике Центра организации дорожного движения за последний год, в ноябре в Москве произошло в среднем на 37% больше аварий, чем в зимние месяцы.

В Роскачестве напомнили, что для смены резины нужно ориентироваться на температуру воздуха. Летние шины теряют свои свойства, когда на улице наблюдается ниже +7 градусов. Они становятся очень жесткими, что влияет на снижение устойчивости автомобиля.