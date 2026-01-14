Кингисеппский машиностроительный завод вышел из ОСК

Кингисеппский машиностроительный завод вышел из состава Объединенной судостроительной корпорации, но продолжит сотрудничество с ней как самостоятельный партнер. Об этом РИА «Новости» рассказал собственник предприятия Михаил Даниленко.

По его словам, КМЗ реализовал с ОСК проект подготовки документации для создания малооборотного двигателя и уже разработал план для его реализации.

«Продолжим сотрудничество в части изготовления отдельных узлов и, возможно, постройки испытательного стенда. Сейчас находимся в переговорном процессе», — сказал он.

Даниленко добавил, что КМЗ в будущем может стать полезнее и эффективнее для ОСК в части изготовления двигателей как отдельный партнер с быстрыми алгоритмами реализации и коммерческими стандартными работами.

Ранее стало известно, что Коломенский завод готовится к масштабному рывку в производстве двигателей различного профиля.