Сегодня 16:00 «Реализуем большие планы». Воробьев — о модернизации Коломенского завода Андрей Воробьев: Коломенский завод нарастит выпуск двигателей к 2028 году 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

Инвестиции

РЖД

Коломна

Строительство

Андрей Воробьев

Заводы

Промышленность

Технологии

Росатом

Коломенский завод готовится к масштабному рывку в производстве двигателей. О планах по развитию предприятия и обновлении его мощностей рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Планы по наращиванию производственных мощностей К 2028 году объем выпуска силовых установок на заводе намерены увеличить в полтора раза — с 500 до 750 единиц ежегодно. Уже сейчас предприятие является важнейшим инженерным хабом, выпускающим линейки дизельных, газодизельных и газопоршневых двигателей для самых разных направлений — от железнодорожного транспорта и карьерной техники до гражданского и военного флота, энергетики и атомной отрасли. С процессом производства ознакомились Андрей Воробьев, помощник президента — председатель Морской коллегии России Николай Патрушев и полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Они посетили ключевые цеха, а также оценили испытательный центр, где агрегаты проверяют перед отправкой заказчикам. «В России большой спрос на дизельные двигатели, и он продолжает увеличиваться с каждым годом. Коломенский завод является ключевым производителем среднеоборотных дизельных двигателей для кораблей», — обратил внимание Николай Патрушев.

Фото: Александра Степанова 1/7 Фото: Александра Степанова 2/7 Фото: Александра Степанова 3/7 Фото: Александра Степанова 4/7 Фото: Александра Степанова 5/7 Фото: Александра Степанова 6/7 Фото: Александра Степанова 7/7

В последнее время в стране выросло количество заказов на строительство судов и кораблей, поэтому в ближайшем будущем увеличится и потребность в продукции предприятий дизелестроения.

«Следует безотлагательно готовиться к выполнению такого объема работы», — уточнил он. Вложения в обновление оборудования Развитие производственных линий на Коломенском заводе уже подкреплено инвестициями. Вложения в обновление оборудования и подготовку новых технологических решений с 2018 по 2022 год составили 12,5 миллиарда рублей, а до 2027 года планируется направить еще 26 миллиардов, включая значительную поддержку Фонда развития промышленности. Средства пойдут на расширение станочного парка, создание новых модификаций двигателей и освоение производства ключевых комплектующих, которые существенно влияют на независимость отрасли от импорта. Помимо этого, ранее предприятие получило льготное кредитование и заем ФРП на 1,1 миллиарда рублей по лизинговой программе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что ранее Владимир Путин четко обозначил задачи по развитию технологического суверенитета и замене критически важных технологий отечественными аналогами. Он назвал завод в Коломне очень важным градообразующим предприятием, модернизация которого имеет большое значение.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

«По федеральной программе получены большие деньги на новые станки, новое оборудование, технологические внедрения — перевооружение всего того, что позволяет изготавливать надежные двигатели», — уточнил глава региона.

Уникальная продукция Дополнительные производственные возможности позволят привлечь к работе молодых специалистов, которые смогут использовать современное оборудование, Предприятие входит в состав «Трансмашхолдинга» и играет значительную роль в обеспечение технологического суверенитета России. Так, на площадке реализуют один из ведущих мегапроектов Министерства промышленности и торговли и Правительства России. Продукция завода уникальна. В частности, специалисты создают дизельные двигатели мощностью до 7350 киловатт, которые используют в процессе судостроения. Эта техника включена в перечень критической продукции Минпромторга. Наиболее крупными заказчиками остаются РЖД, «Объединенная судостроительная корпорация», «Росатом» и БелАЗ. На заводе также производят установки мощностью 4,4 мегаватта для локомотивов до агрегатов для кораблей и энергетики мощностью до 7,35 мегаватта. Завод остается единственным в стране производителем магистральных пассажирских тепловозов и электровозов постоянного тока, а также занимает свыше половины рынка среднеоборотных дизелей в СНГ.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

«Для нас очевидно, что стабильная работа предприятия, его способность производить в нужных стране объемах качественную и современную продукцию, имеет важное значение для развития транспорта, энергетики и судостроения», — пояснил генеральный директор Коломенского завода Вадим Яковлев.

Привлечение кадров Будущее производства тесно связано и с кадровой политикой: подготовку специалистов для завода проводят в региональных колледжах, в том числе по программе «Профессионалитет». На базе профильной кафедры ежегодно проходят практику сотни студентов, часть из которых затем пополняют штат ключевых цехов. Регион, со своей стороны, готовит дополнительные меры поддержки для привлечения молодежи.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

«Я очень надеюсь, что наша программа дополнительного строительства жилья позитивно скажется на привлечении молодых кадров, как и все мероприятия, которые мы готовим к 2027 году (когда Коломне исполнится 850 лет). За эти два года мы реализуем большие планы в части благоустройства, развития городского округа. Конечно, как и прежде, будем делать это вместе с нашими жителями», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Героическая история Исторический контекст предприятия неразрывно связан с индустриальным становлением России: на заводе создали первые отечественные трехосные паровозы и первое в мире судно с дизельной установкой. В годы Великой Отечественной завод работал на военные нужды — ремонтировал технику, выпускал боеприпасы и участвовал в создании бронепоездов. В знак памяти и преемственности гости посетили музей завода, а также возложили цветы к мемориалу «Памяти павших будьте достойны».

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Александра Степанова 4/5 Фото: Александра Степанова 5/5

Предприятие было награждено орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции. За боевые заслуги 15 его сотрудников стали Героями Советского Союза

Сегодня предприятие не только наращивает производство, но и усиливает собственную индустриальную экосистему. В частности, идет формирование машиностроительного кластера в Коломне, куда войдут и структуры Трансмашхолдинга, уже представленные в регионе крупнейшими заводами — «Метровагонмашем» и Демиховским машиностроительным комплексом.