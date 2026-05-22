«КамАЗ» отказался от четырехдневной рабочей недели в июне–июле

«КамАЗ» не будет вводить четырехдневную рабочую неделю, намеченную на июнь–июль, из-за увеличившегося количества заказов. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Приказ об этом подписали в марте. Тогда руководство предприятия негативно оценивало перспективы роста рынка, особенно отмечая выросшую конкуренцию со стороны китайских производителей. Однако принятые меры позволили оставить пятидневку.

Ключевым приоритетом завода остается выполнение заказов для Министерства обороны и других государственных структур.

Ранее в «АвтоВАЗе» назвали начало 2026 года худшим за последние 20 лет. По словам представителей предприятия, продажи Lada в январе рухнули на 28,7%, а рынок в целом просел на 9,5%. При учете только машин, которые действительно встают на учет, картина выглядит еще более удручающей.