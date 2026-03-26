КамАЗ может перейти на сокращенную рабочую неделю из-за спада на рынке

КамАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с 1 июня, если ситуация на рынке грузового транспорта останется неблагоприятной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.

В компании объяснили, что перспективы роста рынка и «давление остатков завезенной техники» от китайских производителей вынуждают руководство принимать меры по снижению производственного плана на год.

Помимо этого, необходимо проработать вопрос о введении с 1 июня рабочей недели с одним дополнительным выходным днем.

Такую меру задействуют только в случае сохранения неблагоприятной ситуации на рынке. На отделы с непрерывным производством она не распространится. Обязательства по соцзащите сотрудников исполнят в полном соответствии с нормами российского трудового законодательства и положениями коллективного договора.

Также в концерне заявили, что рынок тяжелых грузовых автомобилей показал спад в 40% по отношению к аналогичному отрезку прошлого года. При этом «КамАЗ» сократил реализацию машин на 15%, нарастив свою долю на рынке до 37%.

Ключевым приоритетом производственной работы компании остается выполнение заказов Министерства обороны и иных госструктур.

Ранее президент гильдии маркетологов Игорь Березин заявил, что некоторые компании авторынка сокращают затраты на маркетинг. Это, по его словам, связано со снижением продаж.