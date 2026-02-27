АвтоВАЗ назвал начало 2026 года худшим за 20 лет

В АвтоВАЗе признали, что начало 2026 года стало худшим за последние 20 лет. Продажи Lada в январе рухнули на 28,7%, а рынок в целом просел на 9,5%, сообщил «Интерфакс» .

«К сожалению, он начался еще хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь–февраль за последние 20 лет ведения статистики», — заявил руководитель департамента продаж и маркетинга компании Дмитрий Костромин на сессии форума ForAuto.

По его словам, при более честном подсчете — учете только реально регистрируемых машин — картина еще более удручающая.

Первоначально на 2026 год АвтоВАЗ прогнозировал рынок в 1,5 миллиона машин (+7%) и продажи Lada на уровне 370 тысяч (+9%). Однако уже в феврале глава компании Максим Соколов скорректировал месячный план в сторону уменьшения на 15%. Регистрации новых Lada в январе упали до 19,7 тысячи экземпляров. Тогда же появились слухи о массовых проблемах с ЭБУ Lada Largus.

Впрочем, Костромин отметил и позитив: в отличие от предыдущих лет, рынок вошел в 2026 год без перегруженных складов. Проблема затоваривания осталась в прошлом. Но без нестандартных решений удержать рынок будет сложно. Во втором полугодии компания надеется на восстановление, но пока прогнозы осторожные. Эксперты связывают падение с кредитным ужесточением и неопределенностью.