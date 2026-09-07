Калининград свяжут прямыми рейсами с городами Сербии

Авиационные власти России и Сербии договорились расширить воздушное сообщение между странами. Назначенные авиакомпании Сербии получили возможность выполнять регулярные рейсы из сербских городов в Калининград и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

В министерстве заявили, что расширение авиасообщения даст пассажирам возможность выбора маршрутов между Россией и Сербией. Список перевозчиков и дату начала полетов в ведомстве не уточнили.

«Это создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области», — подчеркнула пресс-служба.

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