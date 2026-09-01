Эксперт РСТ Козлова рассказала о выгодных осенних путешествиях по России

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и менеджер по России туроператора «Спектрум» Мария Козлова поделилась с ИА НСН информацией о выгодных экскурсионных поездках осенью.

Она уточнила, что туристам стоит обратить внимание на Калининградскую область, Алтай, Карелию, Кавказские Минеральные Воды и маршруты по городам Золотого кольца.

Эти направления позволяют сочетать разные виды отдыха и хорошо подходят для межсезонья. Так, стоимость поездки в Калининград осенью начинается от 76 тысяч рублей на двоих с перелетом, а в Карелию — от 87 тысяч рублей на двоих с перелетом.