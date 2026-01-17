Снежный апокалипсис на дорогах. Как защититься от штрафов, если разметку замело
Автоюрист Воропаев: водитель может оспорить штраф, если разметку замело снегом
Зима бросает беспрецедентный вызов автомобилистам. Сугробы, достигающие в некоторых регионах полутора метров в высоту, парализуют города, а дорожная разметка исчезает под заносами. В таких условиях даже осторожные водители рискуют получить штрафы, зачастую несправедливо. Как доказать свою правоту, если нарушение произошло по вине стихии и коммунальных служб, разбирался 360.ru.
Невидимая разметка: придет ли штраф?
Автоматические камеры фиксации нарушений продолжают работать, даже если водитель физически не видит разметку из-за снега. По словам автоюриста Льва Воропаева, это происходит потому, что камера ориентируется на так называемую вертикальную разметку.
«То есть камеры не ориентируются на наличие реальной разметки, штраф все равно может прийти. Да, к сожалению, это реалии нашей жизни», — сказал эксперт в беседе с 360.ru.
Однако такие штрафы можно и нужно оспаривать. Эксперт подчеркнул: подавая жалобу, желательно предоставить доказательство, например, видеозапись или фотоснимок дороги, где разметка занесена снежным покровом.
Пошаговый алгоритм обжалования
Если штраф действительно пришел, необходимо действовать последовательно.
- Подайте жалобу вышестоящему должностному лицу в органы, вынесшие постановление.
- При отказе обращайтесь в районный суд по месту фиксации нарушения.
- Последующие инстанции — Московский городской или областной суд, а в крайнем случае — Верховный суд России.
- Ключевое условие — доказательства. Сделайте кадры в день нарушения, зафиксируйте сугробы, закрывающие разметку, и общую ситуацию на дороге.
Парковка в снежном плену: что грозит?
Заснеженные парковки — отдельная головная боль. Если из-за сугроба автомобиль не удается поставить вплотную к бордюру, или он частично выходит за пределы разметки, формально это может считаться нарушением.
Однако, как пояснил юрист, нарушение синей парковочной разметки само по себе не наказывается по КоАП. Опасность возникает, если машина создает помехи другим участникам движения. В этом случае возможен штраф до 3000 рублей, а также эвакуация.
Важный правовой принцип: вина коммунальных служб не снимает с водителя обязанность соблюдать ПДД. Но, если нарушение вынужденное, если удалось доказать, что иного способа припарковаться не было, в суде это станет решающим аргументом.
Дополнительные риски и как их избежать
- Повреждение машины при уборке снега. Если коммунальная техника повредила припаркованный автомобиль, это классифицируется как ДТП. Необходимо вызвать ГИБДД для фиксации, провести оценку ущерба и требовать возмещения. Водитель скрывшейся техники рискует лишиться прав.
- Самостоятельная расчистка места. Перебрасывая снег с парковки на тротуар, можно получить штраф за создание помех пешеходам.
- Просрочка оплаты парковки. Если из-за долгой борьбы с сугробом вы не уложились в отведенные для бесплатной парковки пять минут и оплатили позже, получив штраф, его также можно оспорить. В этом случае тоже нужно предоставить фото- или видеодоказательства сложных условий.
«Если доказательная база подтверждает те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, то суды очень часто встают на сторону лица, которое оштрафовали», — заключил Воропаев.