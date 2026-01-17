Снежный апокалипсис на дорогах. Как защититься от штрафов, если разметку замело

Зима бросает беспрецедентный вызов автомобилистам. Сугробы, достигающие в некоторых регионах полутора метров в высоту, парализуют города, а дорожная разметка исчезает под заносами. В таких условиях даже осторожные водители рискуют получить штрафы, зачастую несправедливо. Как доказать свою правоту, если нарушение произошло по вине стихии и коммунальных служб, разбирался 360.ru.

Невидимая разметка: придет ли штраф?

Автоматические камеры фиксации нарушений продолжают работать, даже если водитель физически не видит разметку из-за снега. По словам автоюриста Льва Воропаева, это происходит потому, что камера ориентируется на так называемую вертикальную разметку.

«То есть камеры не ориентируются на наличие реальной разметки, штраф все равно может прийти. Да, к сожалению, это реалии нашей жизни», — сказал эксперт в беседе с 360.ru.

Однако такие штрафы можно и нужно оспаривать. Эксперт подчеркнул: подавая жалобу, желательно предоставить доказательство, например, видеозапись или фотоснимок дороги, где разметка занесена снежным покровом.